Intrappolato nel camino, urla ma nessuno lo trova

AGI - A lungo lo hanno sentito chiedere aiuto, ma senza riuscire a capire chi fosse a urlare né da dove e solo dopo mesi il cadavere in decomposizione è stato trovato intrappolato in un camino.

Zachariah Andrews, 29 anni, era ricercato da un mese e mezzo, due settimane dopo la sua scomparsa, e il corpo è stato recuperato il 19 ottobre da un addetto alla manutenzione che, in Nebraska. L'operaio ha visto quelle che sembravano scarpe penzolare da un camino e ha chiamato la polizia.

Andrews era stato visto vivo l'ultima volta il 15 settembre e l'indomani la polizia di Norfolk aveva ricevuto una chiamata da un condomino che affermava di aver sentito urla misteriose. " Ha riferito di aver sentito un uomo gridare aiuto e che sembrava che le urla provenissero dal primo pianoThe Norfolk Police Division has identified the body of a person found inside a chimney at a Norfolk apartment building on Oct. 19 as Zachariah Andrews, 29, of Norfolk. headtopics.com

Negli ultimi mesi, Andrews aveva cominciato a perseguitare una donna su Facebook, ma nel 2018 era stato anche accusato di aver tentato di adescare una 12enne che cercava di vendere un costume da bagno su Facebook.

Era stato anche accusato di resistenza all'arresto quando aveva preso a calci gli agenti che cercavano di arrestarlo per aggressioneArticoli correlati E' successo in una primaria di via degli Anemoni. Nessuna persona risulta ferita. Il comune: non un incidente ma "attività programmate di verifica e manutenzione ordinaria del funzionamento"La tragedia per un probabile crollo mentre i due stavano salendo una via importante sul Monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia. Il premier Meloni: profondo cordoglio e vicinanza delle Istituzioni ai familiari. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

Il Papa prega, converti chi fomenta odio e conflittiIl Papa prega per la pace e invoca la conversione: 'Scuoti l'animo di chi è intrappolato dall'odio, converti chi alimenta e fomenta conflitti. (ANSA) Leggi di più ⮕

Lecce, senzatetto in carcere incontra il suo cane che non vedeva da un anno. La direttrice: 'In 12 mesi nessu…Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa… Leggi di più ⮕

Passeggia e trova un uomo morto su una panchinaÈ successo davanti alla stazione di Torino Porta Nuova Leggi di più ⮕

Papà sotto sfratto non trova una casa per i cinque figli: «Aiutatemi, sono disperato»Disperato l'appello di un padre, che tra 15 giorni dovrà lasciare la casa in cui vive... Leggi di più ⮕

Pioli trova il difetto del Milan e bacchetta Calabria: “Poco lucido, ha sbagliato”Calciomercato e altro Leggi di più ⮕

Non si trova il gatto di Frassica, raddoppia la ricompensaNino Frassica non ha ancora trovato il suo gatto Hiro, che si è perso a Spoleto dall'inizio dello scorso settembre e in un nuovo appello su Instagram, pubblicato oggi, ha annunciato che la ricompensa per chi lo aiuterà a ritrovarlo passa da 5.000 a 10.000 euro. Leggi di più ⮕