Intimissimi, collezione primavera estate 2024: i set camicia e pantaloncino della linea seta sono proposti anch’essi nelle nuove nuance di stagione. Ispirata ai colori caldi dell’estate italiana e ai suoi luoghi più caratteristici, la nuova collezione Intimissimi SS24 esprime sensualità e raffinatezza. Pensata per rispecchiare il romanticismo e la passione del Bel Paese, la collezione Intimissimi SS24 propone pizzi pregiati in una palette di sfumature pastello.

Intimissimi, collezione primavera estate 2024: capi per ogni donna che evocano un senso di bellezza senza tempo ed eleganza intramontabile. Tra le linee di lingerie, 'The most romantic season' nella tonalità Dreamy Blue in prezioso pizzo con punti luce. Tra le linee di lingerie, la raffinata e romantica 'Eternals flower', con ricami di petali floreali in celeste a contrasto con il puro talco. Oltre ai completi di molteplici modelli e taglie, Intimissimi propone bralette, bustier e body perfetti per essere indossati a vista. Femminile e ricercata, la collezione Intimissimi SS24 è ideale per ogni occasione

Intimissimi presenta la nuova campagna di reggiseniIntimissimi presenta un’ampia proposta di reggiseni nelle sue iconiche linee, Pizzo 96 e Pretty Flower 1294, offrendo a tutte la possibilità di trovare il modello ideale. La nuova campagna Intimissimi in bianco e nero, iconica e senza tempo. Cinque donne, diverse tra loro per età, fisicità e personalità, condividono momenti di complicità. La nuova campagna Intimissimi racconta un legame intimo e personale, come quello che si crea tra una donna e il suo reggiseno. Con stili diversi e forme diverse, Intimissimi continua a offrire alle donne un'ampia scelta di reggiseni e l’opportunità di esprimere la propria femminilità e sicurezza. Intimissimi presenta un’ampia proposta di reggiseni nelle sue iconiche linee, Pizzo 96 e Pretty Flower 1294, offrendo a tutte la possibilità di trovare il modello ideale. La nuova campagna Intimissimi in bianco e nero, iconica e senza tempo.

