Intesa tra i Paesi del G7 sul codice di condotta sull'IA

BRUXELLES, 30 OTT - I leader del G7 hanno raggiunto un accordo sui principi guida internazionali sull'intelligenza artificiale e su un codice di condotta volontario per gli sviluppatori di IA nell'ambito del processo Hiroshima sull'IA.

Gli undici principi guida, che insieme al codice di condotta saranno rivisti e aggiornati qualora necessario, forniscono indicazioni alle organizzazioni che sviluppano, distribuiscono e utilizzano sistemi avanzati di IA, come i modelli di fondazione e l'IA generativa, per promuovere la sicurezza e l'affidabilità della tecnologia.

