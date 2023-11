Intesa Sanpaolo, l’Antitrust avvia istruttoria sulla cessione di correntisti a Isybank

I consumatori hanno lamentato che la comunicazione è stata recapitata nell’internet banking o nell’app di Intesa Sanpaolo senza alcuna particolare evidenza e in un periodo dell’anno in gran parte coincidente con le ferie estive.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Intesa Sanpaolo-Isybank, Antitrust avvia istruttoriaL’istruttoria in riferimento alla cessione di diverse centinaia di migliaia di correntisti tra le due società: all’Autorità circa 2.000 segnalazioni

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Isybank, l’Antitrust avvia un’istruttoria sul trasferimento dei correntisti di Intesa SanpaoloL’Autorità: “Duemila segnalazioni ricevute”. I dubbi del Garante sulle modalità di comunicazione e sul potenziale aumento dei costi

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Antitrust avvia istruttoria su Intesa Sanpaolo e IsybankComunicazione ambigua su trasferimenti a Isybank (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

HUFFPOSTITALIA: Banca smart e tocco umano, la trasformazione Isybank di Intesa Sanpaolo continuaL'ad Antonio Valitutti a Radio Rai: 'Già 300mila clienti, il 90% usa l'app, 50mila gli stipendi accreditati. Ed è solo l'inizio:…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕

TGLA7: Gaza, arrivate le prime ambulanze per trasportare i feriti in EgittoI feriti saranno trasportati in un ospedale da campo a Sheikh Zoueid | TG LA7.

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Inter, Djalo idea fissa: c'è anche l'intesa economicaL’Inter avrebbe potuto addirittura prenderlo prima di Pavard, poi l’infortunio ha compromesso tutto, un po’ come ai tempi accadde per Marcus Thuram, che si fece male ad accordo raggiunto,

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕