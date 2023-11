La nuova banca si fonda infatti su tecnologia all’avanguardia, cloud-native adattabile alla clientela, multi-valuta e multinazionale, con l’obiettivo di avere la leadership europea per efficienza operativa e innovazione. Il progetto è stato sviluppato in partnership con Thought Machine e si fonda su una tecnologia nativa in cloud.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.