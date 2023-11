Intervista al tecnico fiorentino sul suo recente viaggio in Inghilterra

132 panchine in Serie A, oltre 300 fra i professionisti, promozioni, salvezze e una voglia immutata di migliorarsi, aggiornarsi. Per essere sempre sul pezzo e pronto per la prossima avventura. La lunga chiacchierata col tecnico fiorentino inizia dal presente e da un recente viaggio in Inghilterra , per poi spaziare sul futuro, sulla tattica e i concetti di gioco, su ieri e su domani."Mi piace aggiornarmi, stare in movimento. In questo mestiere è giusto guardare in tutte le direzioni.

Sono stato ospite di Maresca e del Leicester, ho visto una realtà diversa. La Championship, la loro Serie B se così si può chiamare, è un campionato importantissimo, con società che possono spendere 8-10 milioni per comprare un giocatore. Hanno una media di 20-30 mila tifosi a partita, un seguito straordinario. Ci sono strutture all'avanguardia. Poi ho visto il City, ho visto l'Aston Villa... Idee diverse rispetto al calcio italiano, fonti di ispirazione che possono accrescere il mio bagaglio di allenatore





Leggi di più: TUTTOMERCATOWEB » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

ADNKRONOS: Papa Francesco, stasera intervista esclusiva al Tg1Tra guerra, migranti, clima e vita privata, il pontefice quasi un'ora a colloquio con il direttore del telegiornale Gian Marco Chiocci

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Dalla guerra ai migranti, intervista esclusiva del Tg1 al PapaColloquio con Chiocci in onda stasera dopo l'edizione delle 20. Spazio anche al privato, il suo stato di salute, la vita da ragazzo (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

COMİNGSOONİT: The Marvels, intervista esclusiva alla regista Nia DaCostaIn occasione dell'uscita al cinema di The Marvels, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe dall'8 novembre al cinema, abbiamo intervistato la sua regista Nia DaCosta.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Ryan Gosling: intervista esclusiva con l'attore di HollywoodVanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Gelati e patatine creano dipendenza come le droghe, Franco Berrino: “Persino sull’Himalaya adesso…L'intervista esclusiva a Franco Berrino

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

ADNKRONOS: Claudia Cardinale: 'Io, l'amore, la vita in Francia. Senza rimpianti'L'intervista esclusiva alla

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »