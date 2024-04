Intervista al centravanti serbo dopo la vittoria

Il centravanti serbo classe 2000 ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Mediaset'. Dopo aver segnato il gol del 2-0, ha parlato dell'importanza della vittoria e della prossima sfida di campionato a Roma.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Intervista della Juventus dopo la vittoria in Coppa ItaliaLa Juventus ha rilasciato un'intervista a Mediaset al termine della partita di Coppa Italia vinta contro la Lazio. I bianconeri hanno aperto le marcature proprio grazie al numero sette:"Il primo tempo siamo stati un po' bloccati mentre nel secondo siamo tornati la squadra che eravamo a gennaio. Adesso c'è da pensare al campionato e rimettere le cose a posto. Le critiche sono giuste, ed è giusto ascoltarle e fare meglio. Il 2-0 però non ci toglie da una crisi che sta andando avanti da un paio di mesi. Domenica dobbiamo fare una grandissima partita e verrà qua a battagliare"."Alla Juventus devi stare al 110%, la pressione è altissima ed è giusta. Le critiche sono giuste. Il fatto che abbiamo pareggiato contro l'Empoli e poi siamo andati a San Siro subendo la partita ci ha condizionato nelle partite successive. Non ci siamo spenti, ma quando sfuma un sogno così grande è difficile tornare a pensare ad altri obiettivi

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

«Vanina», dopo tante prove Mediaset ritrova la strada della fictionNel prime time della rete ammiraglia di Mediaset si vedono alcuni segnali interessanti: il più interessante viene forse dal versante delle serie tv

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

«Molestata dopo l’intervista»: giornalista denuncia SiffrediRocco Siffredi è stato denunciato per molestie sessuali da una giornalista. La vittima,...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Rocco Siffredi denunciato da una giornalista: “Molestata dopo l’intervista”La replica di Siffredi: 'Accuse totalmente infondate. Ho le chat, ho le immagini della telecamera dell'hotel, ho dieci testimoni'

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Rocco Siffredi denunciato per molestie sessuali da una giornalista dopo un'intervista, i messaggi: «Sei troppoGuai in vista per Rocco Siffredi, al secolo Rocco Tano. L'attore ha ricevuto una...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Rocco Siffredi denunciato da una giornalista: 'Molestata dopo l'intervista'In anteprima il video della cantautrice toscana con il divo dell&39;hard

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »