Intervista ai protagonisti di un programma televisivo di successo

Cominciamo dall'inizio: quando avete fatto il primo provino, quali erano le vostre intenzioni? Gianluca: «Il mondo dello spettacolo mi ha sempre un po' attratto ed è per questo che, quando è arrivata la possibilità, mi sono detto di provare, anche perché quello che sarei andato a fare era legato alla mia professione». Mariana: «Nessuno dei tre si è reso inizialmente conto della potenza mediatica che la tv ci avrebbe dato.

Abbiamo venduto le case senza preparazioni e senza copioni e, in men che non si dica, siamo stati catapultati in una realtà che non era la nostra. Quando è iniziato il successo ci siamo detti che funzionava e che poteva tornarci qualcosa a livello di visibilità, oltre che sul fronte dei clienti». Ida: «Abbiamo fatto il programma totalmente inconsapevoli. Ricordo di averlo detto ai miei famigliari qualche settimana prima della messa in onda aggiungendo un semplice ”non è niente di che': non avevamo un'idea concreta di quello che sarebbe potuto esser





VanityFairIt » / 🏆 14. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Pechino Express, Fru sarà tra i conduttori: «A scuola mi prendevano in giro, i The Jackal mi hanno salvato»Gianluca Fru, all'anagrafe Gianluca Colucci, affiancherà Costantino Della...

Fonte: leggoit - 🏆 43. / 22,5 Leggi di più »

Gianluca Semprini in lacrime: 'Mia sorella morta giovane', il dramma privatoOggi, lunedì 4 settembre, inizia l'ultima settimana di programmazione per Estate in diretta , il programma che ci ha tenuto compagnia per ...

Fonte: Libero_official - 🏆 40. / 22,5 Leggi di più »

Luciano Spalletti, la prima frase su Gianluca Vialli sconvolge lo spogliatoioPer Luciano Spalletti è arrivato il giorno d’esordio da c.t. dell’Italia. Il gruppo azzurro si è trovato lunedì a ...

Fonte: Libero_official - 🏆 40. / 22,5 Leggi di più »

Gianluca Grazini, un vigile del fuoco protagonista alla Mostra internazionale di arte cinematografica di VeneziaC’è anche un pezzo del Comando dei vigili del fuoco di Viterbo alla 80° Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. Si tratta di Gianluca Grazini, vigile del fuoco e...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 18. / 64,68 Leggi di più »

Brutte notizie per Gianluca Mancini e la RomaInfortunio muscolare e cambio in Macedonia-Italia

Fonte: SkySport - 🏆 31. / 23,4375 Leggi di più »

Fernando, Gianluca e Giulio: le ultime tre vittime della strage (infinita) sul lavoroFernando Di Nella, Gianluca De Santis e Giulio Romano sono i tre operai morti nell'esplosione avvenuta alla Esplodenti Sabino di Casalbordino. Di Nella, 62 anni, era prossimo alla pensione

Fonte: Today_it - 🏆 11. / 72,072 Leggi di più »