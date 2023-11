Intervista a un giovane calciatore italiano

E la sua crescita gli ha consentito di inserirsi nel giro delle nazionali Under dell'Italia. Oggi è un punto di forza dell'Italia Under 19 e Calciomercato.com lo ha intervisto per raccontare il percorso della Nazionale che deve difendere il titolo di Campione d'Europa conquistato a giugno, ma anche per svelare qualche curiosità sulla sua giovanissima carriera."La partita è stata sicuramente alla portata, sulla carta era sicuramente fra le più abbordabili.

Il mister ci ha chiesto di fare una grande prestazione e tanti gol perché nelle qualificazione è importante la differenza reti. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto. La partita è stata bella e divertente, che penso sia quello che più conta in un campo da calcio, divertirsi". Un risultato a cui storicamente l'Italia non ci ha mai abituato. Poche volte vediamo le nostre nazionali segnare così tanto. Sta cambiando qualcosa nel modo di scendere in campo? Cosa vi chiede Corradi? "Non credo sia cambiato molto. Corradi ci chiede di essere spensierati in campo e quindi di divertirc

:

SKYTG24: Israele, fermo il campionato di calcio: club e nazionale all'estero per giocare le coppeLeggi su Sky TG24 l'articolo Israele, fermo il campionato di calcio: club e nazionale all'estero per giocare le coppe

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Rabiot: “Allegri-Deschamps? Ecco la differenza. La Serie A mi esalta'Il centrocampista francese ha parlato del suo gioco tra bianconero e Nazionale esaltando il campionato italiano

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Amb Frosinone, prima storica vittoria in serie A2: Anzio battuto 5 a 3Seconda giornata di andata del campionato nazionale di A2 maschile di calcio a cinque e prima...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Il ciociaro Cesare Ardovini vince il mondiale di pesca dalla spiaggia con la nazionale Under 21C’è anche un ciociaro nella nazionale giovanile che ieri ha vinto il campionato...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

REPUBBLİCA: L’allarme di Santalucia (Anm): “Processi a rischio con la stretta sulle intercettazioni e il ritorno alla prescrizione”Intervista al presidente dell’associazione nazionale magistrati: “Il vero garantismo è quello che attua la Costituzione”

Fonte: repubblica | Leggi di più »

COMİNGSOONİT: Dopo l'intervista di Sophie Codegoni, parla l'avvocato di Alessandro BascianoLa replica di Basciano dopo le gravissime dichiarazioni di Sophie Codegoni rilasciate a Verissimo

Fonte: comingsoonit | Leggi di più »