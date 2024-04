Intervista a Luca Marchetti: 'Fortuna legata all'errore difensivo della Lazio'

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:“Sicuramente nello spogliatoio si sono parlati e qualcuno ha anche alzato la voce, in alcuni momenti c’è bisogno anche di fortuna. La fortuna è legata all’errore difensivo della Lazio e il gol di Chiesa è il gol più pesante della stagione della Juventus.

In casa Juve c’è ancora tanto nervosismo, emblematica da questo punto di vista la discussione tra Cambiaso e Vlahovic nel primo tempo.”“Ci vorrà tempo, è un modo di intendere calcio completamente diverso e ci vuole tempo, è un calcio più vicino a Gasperini rispetto a quello di Sarri. Ciò che mi ha impressionato in negativo sono le condizioni di Immobile, un giocatore che ho adorato e che ha fatto 200 gol in Serie A, non so se è un problema fisico o mentale ma in queste condizioni è impresentabil

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Alda Merini: Intervista a Luca Cesa, Ettore Carniti nel Film TV in onda stasera su Rai1In attesa di vederlo stasera nei panni di Ettore Carniti in Folle d'Amore, il Film TV dedicato ad Alda Merini, abbiamo voluto scoprire di più sul talentuoso attore romano, Luca Cesa. Ecco cosa ci ha rivelato in questa intervista.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Il cervello è sociale, gli studi per capire l'autismoL'intervista a Luca Bonini, professore di Psicobiologia all'Universita' di Parma - progetto Mnesys (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Lazio, Marchetti: “Tudor buon allenatore, aspettava una situazione interessante”Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole: Il caso Acerbi sta facendo molto discutere. Tu che idea ti sei fatto?

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Di Bello, Marchetti e ora anche Ayroldi: il designatore Rocchi fermerà l'arbitro di Inter-GenoaFine settimana di campionato piuttosto nero per la categoria arbitrale. Dopo le topiche di Di Bello in Lazio-Milan e di Marchetti in Torino-Fiorentina, anche ieri sera nel posticipo fra Inter e Genoa

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

L'editoriale di Simone Marchetti: Riscatto ed empatiaPerché l’educazione all’empatia può essere un faro luminoso nella tempesta perfetta delle rivoluzioni e nel mare agitato del caos social

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Intervista della Juventus dopo la vittoria in Coppa ItaliaLa Juventus ha rilasciato un'intervista a Mediaset al termine della partita di Coppa Italia vinta contro la Lazio. I bianconeri hanno aperto le marcature proprio grazie al numero sette:"Il primo tempo siamo stati un po' bloccati mentre nel secondo siamo tornati la squadra che eravamo a gennaio. Adesso c'è da pensare al campionato e rimettere le cose a posto. Le critiche sono giuste, ed è giusto ascoltarle e fare meglio. Il 2-0 però non ci toglie da una crisi che sta andando avanti da un paio di mesi. Domenica dobbiamo fare una grandissima partita e verrà qua a battagliare"."Alla Juventus devi stare al 110%, la pressione è altissima ed è giusta. Le critiche sono giuste. Il fatto che abbiamo pareggiato contro l'Empoli e poi siamo andati a San Siro subendo la partita ci ha condizionato nelle partite successive. Non ci siamo spenti, ma quando sfuma un sogno così grande è difficile tornare a pensare ad altri obiettivi

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »