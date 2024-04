Intervista a Francesca Fagnani: "Ho spiato il mio compagno per i primi tre anni"

Ieri 2 aprile la giornalista e conduttrice del programma cult di Rai2, è stata ospite in studio di L'intervista è partita dagli ospiti della prima puntata, tra i quali il vicepremier e ministro dei Trasporti Francesca Verdini". Lei ha detto che se potesse guarderebbe nel telefono di tutti. Spia o ha mai del suo compagno? "Ma ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali: non ci arrivo più"....". Ma Mentana non ha mai fatto lo stesso. "No, Enrico non è geloso e non lo sono neanche io.

Stiamo parlando di cose successe all'inizio del nostro rapporto". Da "molto tempo, anni direi" non glielo spia più. "Stiamo insieme da dodici anni e glielo ho spiato nei primi tre anni...". Tra lei e il compagno "lui è il più bravo". Ma lei è la più "", "anche se sembra impossibile". Ora la Fagnani ha molti più corteggiatori, ma "per una questione di statistica", ironizza. Sui social, conclude, "mi chiedono tantissime volte foto dei pied

