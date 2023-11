Intervista a Eva Stella: tra comicità, musica e progetti per i bambini

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Eva Stella, classe 1997. Attrice comica, performer, cantante e content creator che vanta al momento oltre 400 mila followers su TikTok. Una laurea in Marketing & Comunicazione, una collaborazione con Maccio Capatonda nel 2020 e un progetto musicale che, con la complicità del suo umorismo stravagante e surreale (e dell'algoritmo di TikTok) si è trasformato nella hit virale Ruspando La Palude.

Oggi, Eva Stella, ci riprova con la nuova canzone Capybara e tanti nuovi progetti dedicati ai bambini ma anche a chi si sente tale, indipendentemente dall'età. Attrice di sketch comici, cantante e content creator con un target che spazia dagli adulti ai bambini. Quali sono i modelli che hanno influenzato la sua infanzia plasmando la giovane adulta creativa che è oggi? «Sicuramente l’intrattenimento che guardavo in tv a New York, dove ho vissuto fino ai 4 anni di età. Per esempio Sesame Street e tutti i mondi che uniscono i muppets e le figure surreali ai comuni umani. E poi anche il mio ambiente familiar

:

CMDOTCOM: Napoli, Politano: 'Abbiamo avuto dieci minuti di blackout ma abbiamo giocato alla pari del Real Madrid'"Dopo una bella partenza abbiamo avuto dieci minuti di black-out e concesso due gol. Nel secondo tempo abbiamo dominato e c&39;è tanta amarezza per

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Felipe Melo e la storica vittoria della Libertadores: 'Abbiamo vinto perché abbiamo sudato sangue'Felipe Melo è intervenuto al termine della vittoria della Copa Libertadores contro il Boca Juniors. L'ex Inter e Juventus è apparso emozionato durante l'intervista, come riportato dal quotidiano arg

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Condizionatore usato per il riscaldamento: quanto consuma? Ecco quando convieneLo abbiamo usato tantissimo questa estate, e a dire il vero abbiamo continuato a usare il...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLGİORNALE: Mattarella: Continuare a sostenere l'Ucraina con determinazione'Abbiamo lavorato bene, intensamente, con franchezza, con molta libertà, come in un foro di riflessione. Credo che sia ragionevole sottolineare come al primo posto fosse collocata l’Ucraina, che rimane al primo posto nell’agenda europea dopo il mutamento del suo volto che la sciagurata aggressione della Federazione russa ha determinato nel nostro continente. Abbiamo ribadito, come tutti hanno detto - lo ripeto anch’io - l’esigenza che l’Unione mantenga, con determinazione e compattezza, il sostegno all’Ucraina. E quanti siamo qui lo abbiamo espresso nella riunione e lo esprimiamo adesso con convinzione. Abbiamo, naturalmente, ribadito l’auspicio che si possano creare condizioni di un processo di pace, che naturalmente deve essere giusta, e quindi basata sulla sovranità dell’Ucraina e sul rispetto delle regole del diritto internazionale. Abbiamo parlato anche del futuro. Di come assicurare all’Ucraina prospettive anche per la sua ricostruzione e per la sua futura collocazione. È una condizione - quella dell’Ucraina - che abbiamo tutti condiviso; condizione di sostegno che abbiamo tutti condiviso', le parole del Presidente Mattarella nel corso delle dichiarazioni alla stampa al Vertice di Arraiolos. / Quirinale

(Alexander Jakhnagiev)

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

CORRİERE: «Netanyahu è politicamente finito, potrebbe fare qualcosa di estremo»Intervista allo storico israeliano Tom Segev: «Abbiamo i mezzi per difenderci e non li abbiamo usati: è gravissimo»

Fonte: Corriere | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Champions: Lautaro 'volevamo passare turno e lo abbiamo fatto''Sono molto contento, perché abbiamo trovato un girone difficilissimo, ma abbiamo fatto il nostro lavoro. Voelvamo subito passare il turno e lo abbiamo fatto. Abbiamo trovato squadre che ci hanno messo in difficoltà, ma questa è la Champions. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »