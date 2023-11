Interrotte le telecomunicazioni a Gaza, trovato il cadavere di una donna ostaggio

Gaza, la diretta – Interrotte tutte le telecomunicazioni. Trovato il cadavere di una donna ostaggio vicino all’ospedale Al-Shifa La Croce Rossa: “Per i soccorsi seguiamo le urla”. I militari hanno anche conquistato il porto. Gallant:"Presa Gaza City Ovest, ora nuova fase". L'Onu chiede un'inchiesta sulla violazione del diritto internazionale.

Yehudit Weiss aveva 65 anni e suo marito era stato ucciso nel kibbutz Beeri“Siamo profondamente preoccupati” dal fatto che oggi l’ospedale Ahli Arab sia stato attaccato provocando sette feriti. “Siamo contrari agli attacchi aerei sugli ospedali”. Ad affermarlo è il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller in riferimento all’attacco subito dall’ospedale giordano di Gaza. “Come abbiamo sempre detto – sottolinea Miller – non vogliamo che gli ospedali subiscano attacchi aerei e ribadiamo a tutte le parti in causa la necessità di prendere delle precauzioni per ridurre i rischi subiti dai civili

:

AGENZİA_ANSA: Croce Rossa, un autista ferito e 2 camion danneggiati a GazaUn autista lievemente ferito e due camion danneggiati. E' il bilancio fornito dalla Croce Rossa dopo che un suo convoglio umanitario è rimasto colpito a Gaza City. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Croce Rossa, a Gaza nord solo 5 ambulanze, le altre distrutteL' Onu chiede una inchiesta internazionale sulle violazioni della guerra. Israele all' Onu , 'il diritto internazionale non è un patto suicida' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

ADNKRONOS: Deliveroo: in 12 mesi devoluti a Croce Rossa Italiana quasi 400mila euro per contrasto povertà alimentarePari a circa 1 milione di pasti

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Raoul Bova partecipa a un evento di beneficenza della Croce Rossa ItalianaC’è anche il fascinoso Raoul Bova fra i trecento amici della Croce rossa italiana,...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

TGLA7: A Gaza City si combatte casa per casa. Croce Rossa: 'colpito un nostro convoglio umanitario'Sotto a quelli fuori uso per il 60% secondo Israele, si nascondono miliziani e comandi opertivi di Hamas

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Migliaia coperte in piazza S.Croce Firenze contro violenza donneMigliaia di coperte in maglia e uncinetto hanno tappezzato stamani piazza Santa Croce a Firenze per dire no alla violenza sulle donne: l'iniziativa 'Viva Vittoria' è nata dalla volontà di Ailo (The American-International League of Florence Odv) con l'assoc...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »