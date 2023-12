Interrogatori garanzia per cinque persone coinvolte in un'inchiesta su commesse in Anas

Si terranno subito dopo Capodanno, la prossima settimana, gli interrogatori garanzia per le cinque persone, tra cui Tommaso Verdini, finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma su commesse in Anas. Le accuse contestate sono corruzione e turbativa d'asta.

il gip di Roma Francesca Ciranna nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, che risulta anche lui indagato, e altre quattro persone mentre per altre due è scattata la misura interdittiva della sospensione per un anno dal servizio, scrive così: «Gli indagati hanno agito con grande spregiudicatezza. I fatti sono gravi ed attuale è il pericolo di reiterazione del reato. Le condotte sono avvenute in epoca recente, nell'estate/autunno del 2022 e si sono protratte fino ad aprile/maggio del 2023 (epoca a cui risalgono gli ultimi pagamenti alla Inver dei fittizi incarichi di consulenza)». L'inchiesta, con le accuse di corruzione e turbativa d'asta, riguarda commesse Ana





Tommaso Verdini ai domiciliari, indagato suo padre Denis. Le accuse: turbativa d'asta e corruzione per un…La rete di consulenze e la ricchissima torta degli appalti pubblici banditi dall'Anas.

