Intermania, Lukaku e la Juve

. Sfida sul mercato: la reazione del fratello di Thuram Juve, la mamma di Rabiot: 'Galliani lo voleva al Milan, siamo in ottimi rapporti col Manchester United' Prime pagine 4 novembre: Kalvin Phillips per la Juve, Inter su Colpani Inter, Bastoni riscrive il libro dei record della Serie A e indica la via a Scalvini Motta sfata il tabù Sarri e supera la Lazio: decide Ferguson, il Bologna è sesto! Accedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com

:

CMDOTCOM: Inter, Lukaku dimenticato: per lo scudetto, ci si affida all’energia di ThuramL’Inter ha definitivamente voltato pagina. La sfida contro la Roma, disputata nell’ultimo turno di Serie A, ha sancito, una volta per tutte, quanto saggia sia stata la decisione estiva della

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Serie A: trappole per Inter e Juve, chance Milan per il riscattoAtalanta e Fiorentina ospitano le big, e Pioli non può sbagliare (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Juve, Milan e Napoli per lo scudetto: chi si muoverà di più sul mercato?Meno di due mesi all'inizio del mercato invernale: a gennaio riaprirà la sessione trasferimenti e per le squadre di Serie A sarà il momento di correre ai ripari. Anche per le big che corrono per lo

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

CMDOTCOM: Prime pagine 4 novembre: Kalvin Phillips per la Juve, Inter su ColpaniDopo l&39;anticipo di venerdì sera vinto dal Bologna contro la Lazio grazie al gol di Ferguson, oggi si giocano altre tre gare valevoli per l&39;undicesima giornata di campionato in Serie A: alle

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

CMDOTCOM: Moratti: 'Non sono pentito di aver esonerato Gasperini, l'anti-Inter è la Juve'Massimo Moratti torna sulle brave e sfortunata parentesi di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell&39;Inter. L&39;ex presidente nerazzurro ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : "Capita nella

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

CMDOTCOM: Arbitri Serie A: Chiffi per Fiorentina-Juve, Atalanta-Inter a SozzaL&39;Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »