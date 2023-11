Inter, Simone Inzaghi cancella Lukaku: bastano tre parole

Un ritorno a San Siro da incubo quello di Romelu Lukaku con la maglia della Roma. La sua ex Inter si è imposta per 1-0 nel finale e Big Rom in campo non ha inciso, cadendo con la sua Roma per il gol di Marcus Thuram. Prima del match, durante il tradizionale saluto, il belga è stato evitato da Lautaro Martinez e da Nicolò Barella, mentre Francesco Acerbi gli ha rivolto un’occhiataccia.

A fine gara, inevitabilmente, le domande sono andate sul tema e meno sulla vittoria: "Ognuno fa le sue scelte e tutti sanno cosa ho fatto per riaverlo — ha detto Simone Inzaghi a fine partita restando sui suoi passi — Se ho incrociato con Lukaku? No, non ci siamo visti. Il mio pensiero l'avevo già espresso, tutti sanno cosa ho fatto per riportarlo e per riaverlo, poi ognuno prende le sue decisioni e lui ha deciso di andare altrove e ce ne siamo fatti una ragione.

