Inter-Roma, niente fischietti anti Lukaku e i tifosi protestano: 'Un abuso'

I tifosi dell’ Inter non ci stanno . E protestano perché, dopo il via libera iniziale, sono stati vietati i fischietti predisposti per il ritorno di Lukaku a San Siro , colpevole di aver lasciato la squadra di Inzaghi durante l’estate, dopo la finale di Champions League, e di aver firmato per la Roma di Mourinho .

I fischietti erano stati annunciati per I nter-Roma in uno stile poco amichevole , poi lo stop ufficiale e la protesta è montata. Inter-Roma, no ai fischietti e il precedente 'Diecimila a Firenze due anni fa andavano bene, ora no. La legge non è uguale per tutti. Ennesimo abuso” . Hanno scritto sui social i tifosi dell’Inter, in vista della sfida contro la Roma e contro il grande ex .

