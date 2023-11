Inter: Lautaro ignora Lukaku e abbraccia Thuram, ora è pronto a festeggiare Messi

La strana domenica di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino non ha degnato di uno sguardo l'ex amico e compagno di squadra Romelu Lukaku

, "scansandosi" dal suo tentativo di abbraccio nel cerimoniale prima del calcio d'inizio di Inter-Roma. Sfida decisa dal suo nuovo partner d'attacco, Marcus Thuram, che ha abbracciato dopo il gol e a fine gara sotto la curva. Il messaggio forte e chiaro è arrivato a tutti: Lautaro non vuole più saperne del belga e si trova a meraviglia col francese.

Poco importa se non è andato in rete contro i giallorossi, a cui è riuscito a segnare solo una volta in 11 partite. La corona di capocannoniere dellaresta ben salda grazie agli 11 gol fatti nelle prime 10 giornate di campionato, quasi il doppio rispetto agli inseguitori Osimhen e Giroud a quota 6. . headtopics.com

. Lautaro è pronto a festeggiare il suo connazionale, col quale l'anno scorso ha condiviso la gioia del Mondiale vinto in Qatar. Il suo prossimo obiettivo èpiù lungo e più ricco. L'attuale accordo scade a giugno 2026 e prevede un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno, una cifra che il Toro ha dimostrato di stra-meritare. L'Inter domina e torna in vetta.

