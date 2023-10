Inter, i conti migliorano. Ma chi ripiana 342 milioni?

I conti dell’Inter migliorano. Questo è indubitabile. La perdita consolidata è passata dal record storico di 246 milioni del 2020-21 ai 140 del 2021-22 agli 85 del 2022-23. Gli amministratori nerazzurri hanno dimostrato di saper fare bene i compiti a casa, anche se la vetrina di Champions non è stata sfruttata pienamente.

Ad ogni modo, al momento l’indebitamento finanziario netto è sceso attorno a 360 milioni. La conversione in equity di quegli 86 milioni si è resa necessaria per coprire le perdite del 2022-23. Al 30 giugno 2023, infatti, il patrimonio netto della sola capogruppo risultava negativo per 110 milioni.

