Inter, dialoghi con due fondi per un nuovo finanziamento. Gazzetta: 'Zhang non vuole cedere'

Nel frattempo, continuano i contatti tra Zhang e i due advisor scelti per rifinanziare il debito con Oaktree, ovvero Goldman Sachs e Raine Group, ma anche i dialoghi con almeno un paio di credit fund per un nuovo finanziamento del club, entrambi di provenienza statunitense. E l’obiettivo di Zhang, in ottica futura, è chiudere il nuovo finanziamento a tassi il più possibile contenuti (quelli attuali con Oaktree sono fissati al 12%).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Sacchi alla Gazzetta: 'Il Milan ha reagito, la lotta scudetto non è solo Inter-Juve'Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan che a suo dire è ancora in piena corsa per la vittoria del campionato: “Molti pronosticano un duello Inter-Juve per lo s

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: La Gazzetta dello Sport in prima pagina: 'Inter e Juve, dite la verità'“Inter e Juve, dite la verità”. È il titolo con cui si apre l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Scudetto e non solo: perché il derby d’Italia non è mai banale. È il mese della

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Ausilio: 'Zhang guarda sempre oltre. E permette ai dirigenti di fare il loro mestiere'Lunga intervista a Radio Serie A per Piero Ausilio, col ds dell'Inter che fra i tanti temi affrontati si è soffermato anche sul presidente Zhang: 'Che presidente è? Dal punto di vista tecnico, non a

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre sul Milan: 'Il Diavolo fa miracoli''Il Diavolo fa miracoli'. Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Pioli ricarica il Milan: pace con Leao, Giroud e Calabria. Torna Loftus-Cheek, Zlatan scalpita e il calendario aiut

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: De Calò alla Gazzetta: 'Nessuno come Messi: 8 Palloni d'Oro, ma il regno è finito'Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alessandro De Calò ha parlato della conquista dell'ottavo Pallone d'Oro da parte di Lionel Messi: 'Nella routine dello straordinario,

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Cagliari, Oristanio: 'Ora non penso all'Inter, conosco solo un giocatore'Il trequartista del Cagliari, Gaetano Oristanio (classe 2002, in prestito dall&39;Inter) ha dichiarato in un&39;intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono arrivato nel settore giovanile nerazzurro

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕