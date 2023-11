Inter, con l'Atalanta si accende anche il mercato: è la sfida di Scamacca, ma nel mirino c'è Scalvini

giocatore quasi in pugno, salvo poi vederselo soffiare da sotto il naso da un'offensiva-lampo dell'Atalanta che dalla sua, oltre ai 25 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili e un contratto da 3 milioni, aveva la garanzia di un ruolo da protagonista all'interno del progetto di Gasperini. Chiara poi la scelta dell'Inter di, per poi virare sui profili di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Nel seguire la strada di ritorno da Londra, Scamacca ha scelto di non fermarsi a Milano e di proseguire verso Bergamo..

. Giovane, già più che rodato in Serie A e di ottima prospettiva. Se a questo si aggiunge che, proprio come Scamacca, Scalvini pare indirizzato con forza verso un posto da insostituibile nella Nazionale di Spalletti dei prossimi anni, si comprende perché l'Inter stia progettando l'assalto al classe 2003.

tra Dimarco, Bastoni, Darmian e Acerbi, l'inserimento di Scalvini risulterebbe tutt'altro che difficileper lasciar partire il proprio gioiello. Alla valutazione importante si aggiunge poi la concorrenza che in Europa non può che infittirsi ogni giorno di più e che conta tra le altre. Un test non da poco, aspettando il mercato. Sull'altro fronte del campo,Milan, Furlani ha le idee chiare sui rinnovi: da Maignan a Giroud, passando per Krunic e JovicInter, ag.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Verso Atalanta-Inter con Scalvini in dubbio: oggi i primi risconti sulla lombalgiaIeri l'Atalanta ha staccato, mentre oggi ci sarà la ripresa dei lavori. La preparazione della sfida all’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vivrà soprattutto dei primi riscontri sulla lom

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Scalvini resta un obiettivo: almeno due ostacoli importanti nella trattativa con l'AtalantaGiorgio Scalvini resta un obiettivo di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno infatti il nome del centrale italiano dell'Atalanta nei primi posti,

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Scalvini è il sogno per l’Ital-Inter: sul centrale però incombe lo UnitedAcerbi, Bastoni, Dimarco, Darmian: una difesa di lombardi agli ordini di Inzaghi. Sul centrale dell'Atalanta incombono i Red Devils

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Inter, Scalvini nel mirino: due ostacoli da superare per MarottaGiorgio Scalvini resta un obiettivo di mercato dell&39;Inter in vista della prossima stagione. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno infatti il nome del centrale italiano dell&39;Atalanta sul taccuino.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: L'Eco di Bergamo in prima pagina: 'Super Scamacca lancia l'Atalanta a Empoli'A trascinare l'Atalanta verso una comoda vittoria contro l'Empoli ci ha pensato Gianluca Scamacca. Il bomber della Dea, autore di una doppietta, si conquista uno dei titoli proposti oggi da L'Eco di B

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Atalantamania: Scamacca scalda i motori per un'altra beffa all'Inter!Tra il 4 e il 5 agosto. In quelle ore dell&39;estate 2023 è avvenuto il ribaltone che ha cambiato il destino di Gianluca Scamacca. Il goleador del West Ham, a un passo da Milano, viene a sapere

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕