Inter, Arnautovic migliora: potrebbe rientrare prima del Salisburgo in Champions

. Dopo aver perso Lukaku e Dzeko quest'estate, il club nerazzurro ha scelto di investire sull'ex attaccante del Bologna per rinforzare l'attacco, peccato che nella trasferta a Empoli l'austriaco abbia rimediato un brutto stop che lo sta trattenendo ai box ormai da quasi due mesi.

Simone Inzaghi quindi stima di riaverlo a disposizione tra la trasferta in casa dell'Atalanta e quella decisiva a Salisburgo per la Champions League.Zirkzee:"Arnautovic è un amico, ma sono stato felice quando è andato via dal Bologna"Genoa, Gilardino:"Le doti che ha Gudmundsson vanno esaltate, noi siamo bravi a farlo"Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby.

