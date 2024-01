Insulti razzisti al portiere del Milan durante la partita a Udine

Sabato sera alcuni supporter dell’Udinese hanno insultato il portiere del Milan chiamandolo “scimmia” e mimando il verso dell’animale. Il giocatore ha abbandonato il campo insieme ai compagni e il match è stato sospeso per 5 minuti. Secondo la procura i responsabili sarebbero 3-4 persone: uno è già stato identificato dalla Digos e il club friulano l'ha bandito a vita dallo stadio. Il giocatore francese: “Chi non fa nulla è complice".

L’arbitro Maresca: “Maignan mio fratello, dolore quei buu beceri”Gli insulti razzisti a Mike Maignan, portiere del Milan, durante la partita a Udine, continuano a far discutere. Il giocatore, seguito dai compagni, ha lasciato il campo per alcuni minuti e la partita è stata sospesa temporaneamente. Le indagini per individuare i responsabili sono in corso, e un tifoso è già stato identificat





