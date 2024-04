Installazione multimediale sulla deportazione degli ebrei romani

Degli oltre mille ebrei che il 18 ottobre 1943 partirono dal binario 1 della stazione di Roma Tiburtina per essere deportatati nel campo di sterminio di Birkenau, solo 16 tornarono a casa: 15 uomini e 1 donna. Nessun bambino. Oggi, ottant'anni dopo, su quello stesso binario è stata posizionata un'installazione multimediale che, attraverso la viva voce dei deportati sopravvissuti, ripercorre il rastrellamento degli ebrei romani e i terribili giorni della Shoah.

Dopo la stazione di Milano Centrale, anche Roma ha, dunque, il suo binario della Memoria,"un altro mattoncino per non dimenticare", come ha spiegato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Sullo schermo scorre il video che racconta gli orrori dell'Olocausto. Le immagini e i documenti raccolti dall'Istituto Luce-Cinecittà ripercorrono l'incubo di chi fu strappato dalla propria casa per"essere portato verso un tragico destino", per usare le parole dell'amministratore delegato di Fs, Luigi Ferrari

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Manifestazione per la pace a Roma, ecco le voci dei manifestanti: L'Italia ripudia la guerra(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2024 Si è tenuta a Roma la manifestazione organizzata dalla Cgil...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Ottant’anni fa l’eccidio delle Fosse Ardeatine: il saggio di Dino MessinaAtti processuali, testimonianze, documenti: «Controversie per un massacro», edito da Solferino, restituisce la verità storica

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Premio Roma Evo 2024: premiati i migliori olii extravergine di oliva di Roma e LazioHanno partecipato 37 aziende per un totale di 46 etichette saranno 15 le etichette del Lazio che parteciperanno alla selezione finale dell’ercole...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Premio Roma Evo 2024: premiati i migliori olii extravergine di oliva di Roma e LazioHanno partecipato 37 aziende per un totale di 46 etichette saranno 15 le etichette del Lazio che parteciperanno alla selezione finale dell’ercole...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Perché a Termini e Tiburtina è comparsa la scritta "Siete insetti"Molti utenti hanno segnalato la comparsa di questa scritta su molti monitor degli scali romani pensando ad un attacco hacker

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Villa Tiburtina consegnata all'Asl, via ai lavori della casa di comunità finanziati dal PnrrI cantieri riguarderanno la metà dell'ex poliambulatorio chiuso dal 2012 a Casal dè Pazzi

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »