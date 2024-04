Insolvenze nel campo nomadi di Mantova

Le insolvenze dei rom nel campo nomadi di viale Learco Guerra stanno creando difficoltà economiche al comune di Mantova . Attualmente, il debito ammonta a 419mila euro. La struttura del campo rende difficile punire specificamente i morosi a causa dei contatori unici.

Questo impatta sulle risorse comunali destinate al sostegno delle famiglie in difficoltà.

Insolvenze Campo Nomadi Debito Comune Mantova

