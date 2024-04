Insegnante riceve 3mila euro per fare i compiti a un bambino

Ci sono degli stili di vita che sono così lontani da noi da essere difficilmente immaginabili. Crescere in una famiglia particolarmente ricca costruisce un senso di normalità che è totalmente diverso da quello che, invece, ha un bambino nato da genitori borghesi o, peggio ancora, con problemi economici. Per questo motivo quando un insegnante sottolinea di aver ricevuto circa 3mila euro solo per fare i compiti a un bambino, sembra uno scherzo nemmeno troppo divertente.

insegnanti e tutor. «I genitori si vedevano raramente, ma le volte in cui li vedevo erano sempre molto gentili. Invece, entro spesso in contatto con le tate, che sono a una chiamata di distanza dai bambini, mi preparavano la cena, mi portavano da bere. Mi sembrava di essere parte della famiglia».

