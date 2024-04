Insegnamento della lingua dei segni in 24 classi elementari della Sicilia

La lingua dei segni sarà insegnata in 24 classi elementari della Sicilia per migliorare l'inclusività e la comunicazione con persone affette da sordità.

E' stata avviata, infatti, l'attività di sperimentazione di 35 ore nelle aule del progetto finanziato dall'Ufficio scolastico regionale che riguarda tre classi di scuola primaria, tre per ogni ambito territoriale (Enna e Caltanissetta sono unite) a cui si aggiungono due Istituti superiori professionali a indirizzo sociosanitario, il Marconi - Mangano di Catania e l'Istituto superiore di Riposto, per un totale di sei studenti che parteciperanno alle attività in classe maturando crediti Pcto, Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro

