Inquinamento atmosferico nelle città italiane

Con i cieli gialli di sabbia e i tramonti color Sahara abbiamo ascoltato inviti a non esporsi troppo a lungo all’inquinamento, a una prudenza respiratoria piuttosto difficile da praticare nelle nostre città . Anche perché appena i segnali visivi si attenuano l’attenzione crolla. Eppure il rischio non è legato solo alle manifestazioni cromaticamente più evidenti del problema.

Certo, nei giorni in cui i venti tirano nella direzione giusta e la sabbia si accumula sui parabrezza delle auto, è difficile non pensare alle particelle sospese che finiscono nei nostri polmoni trainando con sé sostanze indesiderate. Ma se l’anomalia durasse pochi giorni l’anno, quelli in cui il cielo appare giallo, il rischio sarebbe molto ridotto. Il punto è che in molte città viviamo per la maggior parte dei giorni immersi in una quantità di polveri sottili ampiamente sopra i valori massimi indicati dall’Organizzazione mondiale di sanità. Anche quando il cielo è azzurro e il tramonto ross

