Inizio della tregua e liberazione degli ostaggi

avrà inizio il 24 novembre, insieme alla liberazione dei primi 13 ostaggi appartenenti alla stessa famiglia. Arriva la conferma anche da: cessate il fuoco dalle 7 locali (le 6 in Italia) e primi prigionieri liberi nel pomeriggio (verso le 15). Secondo quanto stabilito nell'accordo, Hamas rilascerebbe in totale 30 minori, 8 madri e 12 donne in cambio di 150 palestinesi.

La Difesa israeliana fa sapere che quella dei prossimi giorni "sarà una breve tregua", poi la guerra riprenderà e si prevedono "altri due mesi di guerra". Intanto il gruppo terroristico fa sapere che, dopo l'arresto del direttore dell', è stata sospesa l'evacuazione dell'edificio. Si apprende che decine di vittime, tra cui bambini, sono state sepolte in una fossa comune nel sud della Striscia.Hamas rilascerà senza alcuna condizione i 23 ostaggi thailandesi rapiti il 7 ottobre. Lo riporta il sito di notizie Al-Araby Al-Jadeed, ripreso da vari media tra i quali il Guardia





Israele, colpiti 150 obiettivi di Hamas a Gaza nordSono stati circa 150 gli obiettivi sotterranei, tunnel compresi, colpiti dall'aviazione israeliana la scorsa notte nel nord della Striscia Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati uccisi diversi terroristi. (ANSA). (ANSA)

Pioggia di bombe su Gaza, Israele colpisce 150 obiettivi di Hamas sulla StrisciaL'aviazione israeliana ha condotto l'attacco aereo più massiccio dall'inizio della guerra contro Hamas. Nelle immagini diffuse dall'aeronautica, i jet di Tel Aviv si sono resi protagonisti di un'intensa serie di bombardamenti contro Gaza partita ieri sera.

Attacco campo profughi, Hamas: 'Oltre 50 morti e 150 feriti''Sei bombe hanno colpito oggi la zona residenziale'

Guerra Gaza, news di oggi 30 ottobre: Israele aumenta attacchi, uccisi decine di miliziani di HamasNelle ultime 24 ore sono stati colpiti circa 600 obiettiv

Guerra Israele-Hamas, 41 giornalisti uccisi dall'inizio della guerraI dati sono stati resi noti da Reporters Sans Frontieres che ha fatto sapere inoltre come siano inoltre più di 50 gli uffici della stampa completamente o parzialmente distrutti dagli attacchi israeliani

