Inizieranno nel 2025 le consegne del Man hTGX, il nuovo mezzo pesante alimentato a idrogeno della marchio del gruppo Volkswagen . Equipaggiato con un motore a combustione interna da 520 Cv, il modello è accreditato di percorrenze medie di 600 km per pieno. Inizialmente la Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg prevede la costruzione di 200 unità, da destinarsi principalmente ai mercati tedesco, norvegese, olandese e islandese.

Si tratta del primo camion con serbatoi di H2 prodotto in piccola serie in Europa. Sarà offerto sia in configurazione sia a due ruote motrici sia 4x6. I propulsori, accreditati di coppie massime di 2.500 Nm tra i 900 e i 1.300 giri, prevedono un sistema di iniezione diretta dell'idrogeno nei cilindri. Sono equipaggiati con serbatoi da 56 kg di capacità, rifornibili a 700 bar, che permettono di effettuare il pieno di carburante in soli 15 minuti.

Man Htgx Idrogeno Consegne Volkswagen Motore A Combustione Interna Percorrenze Mercati

