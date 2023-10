Inizia oggi la squalifica di Sandro Tonali: la FIFA l'ha confermato all'Associated Press

Inter, la Curva Nord su Instagram: “Ennesimo abuso, vietati i fischietti per Lukaku”Caos scommesse, i legali di Zaniolo:"Mai scommesso sul calcio. Nessun indizio a suo carico"Venezia, Jajalo pronto al rientro:"Adesso sto bene. Aspetto solo l'ok dei medici"Ascoli, tegola per Kraja: rottura del legamento crociato. Lunedì il giocatore sarà operatoSestri ko in casa della SPAL.

Risaliti:"Condannati da episodi assai discutibili"Serie B Femminile e AIC siglano accordo collettivo per la regolamentazione del lavoro sportivoWomen’s Nations League, le ufficiali di Italia-Spagna. Hermoso parte dalla panchinae di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Calcioscommesse, Sandro Tonali non avrebbe spinto Nicolò Fagioli a scommettere: la ricostruzione di RepubblicaPREMIER LEAGUE - Secondo la Repubblica, Sandro Tonali avrebbe confermato di non aver 'spinto' Nicolò Fagioli a scommettere durante l'ultimo interrogatorio. Leggi di più ⮕

Sandro Tonali, Milan in enormi guai: la minaccia del Newcastle ai rossoneriCome Fagioli, ma un po' di più di Fagioli. Per Sandro Tonali le cose non sono andate così malaccio come si sarebbe potuto temere qua... Leggi di più ⮕

Sandro Tonali-choc: calcioscommesse, quanti soldi ha perso i 10 mesiDopo appena due mesi e mezzo, la stagione di Sandro Tonali è già finita. No, nessun infortunio grave, nessuna articolazione compromessa.... Leggi di più ⮕

Calcioscommesse, Sandro Tonali patteggia: squalifica di 10 mesi, torna a settembre 2024CALCIOSCOMMESSE - La procura federale ha comminato una squalifica di 10 mesi a Sandro Tonali, coinvolto nello scandalo scommesse aperto da Fabrizio Corona duran Leggi di più ⮕

Sandro Tonali squalificato 10 mesi per scommesse: l'annuncioLa sanzione a carico del centrocampista del Newcastle è stata annunciata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina Leggi di più ⮕

Calcioscommesse, Sandro Tonali ha patteggiato: 10 mesi e altri 8 di pene accessorieEra atteso per oggi e puntualmente è arrivato. Dopo Nicolò Fagioli , anche per Sandro Tonali è arrivato il verdetto della... Leggi di più ⮕