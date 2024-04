Inizia l'inchiesta sulla tragedia nella centrale idroelettrica di Bargi

Comincia oggi l'inchiesta della procura di Bologna sull'incidente in cui sono morti sette tecnici, una delle più gravi stragi sul lavoro accadute in Italia nel ventunesimo secolo. Sarà lunga e complessa. Da martedì i funeralimentre erano al lavoro presso la centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi , sull'Appennino bolognese. Si concentrerà soprattutto sull'alternatore, principale sospettato per l'esplosione.

Nel frattempo, nei prossimi giorni si terranno i funerali delle sette vittime. Non sono previste autopsie e, dopo gli esami sulle salme, saranno rilasciati i nulla osta per la sepoltura. Il primo funerale si terrà martedì a Sinagra per Vincenzo Franchina, 36 anni, la vittima più giovane, il cui corpo è stato recuperato insieme a quelli dei colleghi Mario Pisani e Pavel Tanase.

Inchiesta Tragedia Centrale Idroelettrica Morti Tecnici Enel Green Power Bargi Alternatore Esplosione

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



SkyTG24 / 🏆 31. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Esplosione Suviana (Bologna), cos'è e come funziona la centrale idroelettrica di BargiUna forte esplosione ha scosso una centrale idroelettrica situata presso il bacino artificiale di Suviana, sull&39;Appennino Bolognese. Il bilanci...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Suviana, chi è Gaetano Castellano, il carabiniere subacqueo che ha recuperato i corpi. Le suppliche dei familidalla nostra inviata BARGI (BOLOGNA) La torre dei piloti al porto di Genova che crolla al...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Strage Suviana, sequestrati due piani delle centrale. I soccorritori: «La nostra battaglia al buio»dalla nostra inviata BARGI (BOLOGNA) Ora che i corpi delle vittime non ci sono più,...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

A Pasquetta il Bologna di Thiago Motta inizia il suo esame di maturitàI rossoblù sono in corsa per la qualificazione in Champions League. In casa contro la Salernitana l&39;occasione per evitare di pensare al futuro prossimo e concentrarsi sull&39;attualità

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Suviana, la strage durante lo «stress test»: alternatore alla massima potenzaBologna, la centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi e le prove di collaudo nel giorno dell'incidente. Tre piani dell'impianto ancora allagati

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

L’ipotesi dell’esperto: “Nella centrale di Bargi forse un cortocircuitoBallio (Politecnico di Milano): 'Un solo incidente nella storia in impianti così'

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »