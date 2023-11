Inizia in Bankitalia l'epoca di Fabio Panetta

Un momento non semplice quello che li attende nel pieno di una vera a e propria tempesta tra i picchi dell'inflazione, una politica monetaria restrittiva, bassa crescita e tensioni internazionali moltiplicate. Un aspetto quello dei tassi e della bassa crescita che Cipollone si troverà immediatamente a dover affrontare.

La nomina di Panetta risale allo scorso 28 giugno: dopo giorni di alta tensione, il governo si è ricompattato scegliendolo per la guida della Banca d'Italia. Panetta era stata la prima opzione per la scelta del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Nove mesi più tardi Giorgia Meloni ha puntato proprio su Panetta e il Consiglio dei ministri lo ha indicato come governatore.

A inizio giugno Panetta in una intervista a Le Monde, sosteneva che la Bce era"non lontana" dalla fine del suo rialzo dei tassi, notando che"l'inflazione e' troppo alta, ma non c'e' motivo di preoccuparsi". Da oggi dovrà affrontare lo scenario da Palazzo Koch, dove ha già lavorato per sette anni, fino al 2019, come vice direttore generale e come direttore generale.

Proprio ieri intanto dal palco dell'Acri nella giornata del risparmio, c'è stato l'addio di Ignazio Visco alla carica di governatore di Banca d'Italia. Non sono previste cerimonie particolari per il passaggio di consegne.

Panetta sa quindi come muoversi nella riservata ala del piano nobile di Palazzo Koch chiamata 'acquario', dove si riunisce il direttorio e dove e' situato l'ufficio del governatore.

