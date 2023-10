Ingoia una moneta, l’autista dello scuolabus gli salva la vita

(a parte sapere cos’è) e soprattutto capire al volo quando va fatta per salvare la vita a qualcuno?, sette anni, è che la straordinaria autista del suo scuolabus- la signoraFacendogli espellere grazie a una stretta energica compiuta con un movimento deciso (la manovra di Heimlich, appunto) una moneta che il bambino aveva erroneamente ingoiato e che lo stava soffocando.

In seguito le riprese effettuate dalla telecamera a bordo dello scuolabus avrebbero mostrato che il problema eraMa lì per lì il primo pensiero di Raquel era stato che Preston si sentisse male di stomaco, insomma che stesse per vomitare. E immediatamente l’autista aveva accostato, aprendo il portello del mezzo: «Molla tutto quel che hai dentro senza trattenerti», gli aveva detto. Ma Preston, a gesti, le ha fatto capire che il problema era un altro.

