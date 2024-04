Infortunio alla spalla costringe Julius Randle dei Knicks ad andare sotto i ferri

L'infortunio alla spalla subìto lo scorso 27 gennaio nella gara contro Miami costringe l'ala di New York ad andare sotto i ferri. Inutili due mesi di riabilitazione, nel tentativo di evitare l'intervento e tornare in campo per i playoff. Che ora i Knicks dovranno disputare senza uno dei giocatori più importanti del loro roster.

Due mesi lontano dai parquet per cercare di tornare in campo in tempo per i playoff ed evitare l’operazione alla fine non sono serviti: la riabilitazione allaJulius Randle è costretto ad andare sotto i ferri – mettendo così di fatto fine alla sua stagione in campo. L’equipe medica che ha in cura l’ala dei Knicks e due ulteriori specialisti consultati recentemente si sono trovati concordi nel riteneredel giocatore: impossibile vederlo quindi in campo a breve, inevitabile, invece, l’intervento.19 gare in fila con 20 o più punti15 vittorie e 14 sconfitte nelle gare fin qui disputate senza Randle - dovranno fare a meno del loro All-Star per tutti i playof

