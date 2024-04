Infortunio al ginocchio per un calciatore dell'Emilia Romagna

Il calciatore dell'Emilia Romagna ha riportato la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. Giovedì 4 aprile è programmato l'intervento chirurgico; i tempi di recupero verranno definiti successivamente.

Solo dopo l'operazione si conosceranno i tempi di recupero del ragazzo che in questa stagione ha messo a referto 5 gol e 3 assist in 26 presenze in Serie B.

