Infortunio al ginocchio per il capitano del Bologna

L’infortunio sembra abbastanza serio, prossime ore decisive dopo gli esami strumentali: rischia di aver terminato in anticipo il campionato. Movimento innaturale per il capitano de Bologna , che in un primo momento ha provato a restare in campo e continuare a dare una mano alla squadra alla ricerca della vittoria.

Il Bologna ha lasciato sul campo due punti nella corsa al quarto posto e adesso incrocia le dita per uno degli alfieri dello scacchiere di Thiago Motta.I primi riscontri parlano di un problema ai legamento collaterale del ginocchio destro, con Ferguson che si sottoporrà nelle prossime ore a nuovi accertamenti una volta che l’articolazione sarà un po’ meno gonfia. La speranza è che non sia coinvolto il crociato, che inevitabilmente costringerebbe il giocatore a un lunghissimo stop.

