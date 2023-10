Infortunio al ginocchio, il bomber lascia il campo

L’italo-argentino, out nelle scorse giornate per un problema al ginocchio, è stato costretto anticipatamente ad uscire per un guaio legato al ginocchio sinistro. L’attaccante è stato sostituito all’intervallo dae ha visto il resto della gara in panchina, dove è arrivato zoppicando, indossando tra l’altro una vistosa fasciatura sul ginocchio sinistro.che rischia di perdere uno dei suoi uomini migliori in vista di quelli che saranno i prossimi impegni.

Il Genoa è atteso da una serie di scontri diretti contro. Il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti, dopodiché è atteso con ansia un riscontro dal popolo rossoblù per capire l'entità dell'infortunio.

