Infortunio a centrocampo per il Filadelfia

La sfortuna continua a vederci benissimo dalle parti del Filadelfia. E se fino a qualche settimana fa l’emergenza totale era in difesa, adesso Ivan Juric deve fare i conti con le assenze a centrocampo. “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Gvidas Gineitis - in seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro riportato in allenamento - hanno evidenziato un interessamento distrattivo al legamento crociato posteriore.

In accordo con i consulenti ortopedici verrà intrapreso un percorso conservativo. Il quadro verrà monitorato con nuovi esami strumentali nelle prossime settimane” faceva sapere il club sulle condizioni del giovane lituano, la cui stagione è diventata a rischio: si parla di un mese abbondante di stop, il campionato si chiuderà il prossimo 26 maggio. Il problema è che lì in mediana Juric dovrà inventarsi qualcos

