Infortuni Lazio: Zaccagni, Patric e Lazzari, le ultime sulle condizioni

In una settimana delicatissima con il derby alle porte. Il biancoceleste è stato costretto al cambio dopo appena dieci minuti dopo uno scontro di gioco con Gatti in cui ha avuto la peggio. A fare il punto della situazione sulle sue condizioni è il dottor:"Zaccagni ha subito un trauma distorsivo importante alla caviglia sinistra per cui adesso al ritorno a Roma faremo tutte le indagini per una diagnosi più accurata e quindi una prognosi giusta".

"Patric giustamente era un po’ a corto di energie in quanto è rientrato da poco, si è quindi deciso di sostituirlo ma non per ragioni mediche. Lazzari ha una lesione di basso grado sul gemello laterale del polpaccio sinistro. Ha già iniziato le cure del caso, nei prossimi giorni ripeteremo gli esami strumentali per quantificare il ritorno in campo

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Lazio-Udinese 1-2: Zaccagni ci prova, Romagnoli disastrosoLa squadra di Sarri viene sconfitta all'Olimpico. Il numero venti propizia il momentaneo pareggio laziale, il difensore è autore di una pessima prova

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Lazio, Cataldi e Patric salutano Sarri: 'Un onore, per sempre grati'I due calciatori sui social hanno espresso il loro pensiero dopo le dimissioni del tecnico toscano

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Lazio, Zaccagni su Sarri: 'Un onore essere allenato da te, avrei voluto una fine diversa'I giocatori della Lazio, attraverso i propri account social, salutano Maurizio Sarri, ormai ex tecnico biancoceleste. Dopo Immobile e Cataldi, è il turno di Mattia Zazzagni: 'È stato un onore e un

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Formazioni Frosinone-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Guendouzi, Immobile e ZaccagniIl Frosinone ospita la Lazio nel 29° turno di campionato: gli aggiornamenti sulle formazioni proposte da Di Francesco e Martusciello

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

La Lazio riacciuffa il Frosinone: Zaccagni torna al gol e allo Stirpe è 1-1Grande boccata d'ossigeno per la Lazio, che a sette minuti dall'intervallo riacciuffa il Frosinone e lo punisce alla prima disattenzione. Guendouzi va al cross dalla destra, Zaccagni taglia sul primo

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Zaccagni e il bis di Castellanos rilanciano la Lazio: Frosinone ancora koI biancocelesti espugnano il Benito Stirpe e si rimettono in gioco per un posto in Europa. Sempre più nei guai la squadra di Di Francesco

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »