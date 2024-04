Influsso astrale e amore: paura di perdere l'affetto della persona cara

Non è un influsso molto difficile, Luna contro, aumenta però il nervosismo e rende possessivi in amore. Oggi la sensazione di poco amore è più forte perché avete Venere contro questa Luna; quindi, c’è la paura di perdere l’affetto della persona cara, ma poi tutto si risolve. Sole nel segno fino al 19, troverete di sicuro nuove o altre possibilità di successo e di guadagno.

Oggi, intanto, in serata risplende primo quarto in Cancro, segno che occupa un settore felice nel vostro oroscopo e rende indovinate le nuove iniziative professionali, ottimi contatti con il pubblico, incontri sociali e amorosi in viaggio! Alla fiera dei sogni, vincerete un dolce amore.Sospesi. Forse, è questa la definizione che meglio descrive una situazione astrale incerta, che richiede grande circospezione, soprattutto per quanto riguarda le proposte-offerte di affari, collaborazioni.

Influsso Astrale Amore Paura Perdere Affetto Successo Guadagno Giove Segno Del Toro

