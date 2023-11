Influenza anziani e over 65: garantire accesso equo ai vaccini potenziati

Non a caso, è lo stesso Ministero della Salute a raccomandare in una circolare l'uso dei vaccini potenziati adiuvato e ad alta dose nella popolazione over 65: 'E' ovviamente in linea con quelli che sono i dettami seguiti scientificamente da varie nazioni che supportano la necessità di implementare le coperture - prosegue Gabutti -. I vaccini potenziati sono utilizzati negli Stati Uniti in Australia, Regno Unito, ovviamente l'Italia, è anche la Germania'.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: Il vaccino contro l’influenza potrebbe proteggere anche dall’AlzheimerLa vaccinazione annuale ha ridotto nei successivi 8 anni i casi di Alzheimer del 40%. Risultati analoghi con altre vaccinazioni prescritte agli anziani di routine. Il sistema immunitario «si allena»

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Domani Udinese-Cagliari di Coppa Italia, i convocati di Cioffi: la lista degli assenti è lunghissimaAl termine della rifinitura dell'Udinese di questo pomeriggio, mister Gabriele Cioffi ha convocato 22 giocatori per la sfida contro il Cagliari di domani, ore 21, al Bluenergy Stadium valida per i sed

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Coppa Italia, Cremonese agli ottavi: ecco quando sfiderà la RomaMourinho se la vedrà contro i grigiorossi di Stroppa che avevano eliminato i giallorossi nella scorsa edizione: i dettagli

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Coppa Italia: risultati e marcatori dei sedicesimi di finaleLa Cremonese elimina il Cittadella all'ultimo minuto dei supplementari, decide Massimo Coda.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Ci pensa sempre Coda: la Cremonese si regala la Roma e gli ottavi di Coppa ItaliaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Rugby, Francia-Italia 60-7, fallimento-record al Mondiale, il videocommento di Paolo Ricci BittiRugby, Francia - Italia 60-7, fallimento-record al Mondiale, il videocommento di Paolo Ricci...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕