Influencer in classe per parlare di violenza di genere

Influencer, e altri personaggi che hanno appeal sui giovani, in classe per parlare di violenza di genere. Psicologi, associazioni che si occupano di diritti delle donne e altre figure specializzate - da scegliere, a quanto si apprende, a discrezionalità della scuola - per coadiuvare gli insegnanti in un percorso che porti gli studenti a ragionare di femminicidio e di violenza di genere. L’obiettivo, già dichiarato dal governo, è quello di “educare alle relazioni”.

La formula è volutamente generica. I contorni del piano del governo per prevenire i femminicidi e la violenza di genere sin dalla scuola saranno più chiari domani, 22 novembre, quando il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, presenterà le annunciate linee guida per introdurre la tematica a scuola insieme con Eugenia Roccella e Gennaro Sangiuliano. A quanto trapela in queste ore, il progetto prevede dodici ore - extracurriculari e non obbligatorie - da dedicare a queste tematich





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Amazon Fashion presenta gli Influencer Edits per la stagione invernaleAmazon Fashion presenta gli Influencer Edits per la stagione invernale, realizzati in collaborazione con le content creator di tutta Europa

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

Chi sono gli influencer più seguiti in Italia: ecco la Top 5I numeri confermano l'importanza sempre più rilevante degli influencer nella vita quotidiana degli italiani

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

L'influencer: «Mi bullizzavano per il mio aspetto, adesso gli uomini mi adorano»Carmen Rouse è un'influencer che sui propri social posta moltissime foto sexy che fanno...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Gli hotel extra-lusso di Gerusalemme che rifiutano gli israeliani colpiti da HamasIl proprietario è il milionario Alfred Akirov: si è rifiutato di ospitare gli sfollati connazionali al "Mamilla" e al "David Citadel". La sua spiegazione non...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Gli interessi di Messina Denaro in Lombardia, gli uomini del “consorzio” erano a 100 metri…LE CARTE - Il 2 maggio del 2021 i carabinieri riprendono Antonio Messina, Gioacchino Amico e Antonino Galioto al bar Sanvito di Campobello di Mazara, praticamente di fronte quello che è stato l'ultimo covo del boss delle stragi, arrestato solo due anni...

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

La mancanza di carburante a Gaza ferma gli aiuti e gli ospedaliLa principale agenzia di aiuti delle Nazioni Unite a Gaza ha avvertito che dovrà interrompere le operazioni entro la fine della giornata, perché sta esaurendo il carburante. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »