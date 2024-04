Inflazione in calo nell'area euro a marzo

Inflazione in calo più delle attese nell’area euro a marzo. Si avvicina il taglio dei tassi preannunciato dalla Bcepreannunciato dalla Banca centrale europea per il prossimo giugno. Il carovita si è attestato in marzo al 2,4%, in calo rispetto al 2,6% di febbraio, scendendo più delle attese. Si avvicina a quel 2% considerato dalla Bce il valore ottimale verso cui tendere.dei prezzi dei prodotti alimentari e dei beni di consumo mentre sono fermi quelli dei servizi.

Particolarmente significativa la discesa da 2,7 a 2,3% della Germania, principale economia della zona euro. In Francia l’inflazione scende da 3,2 al 2,4% mentreClassifica Forbes, aumentano i miliardari nel mondo. In vetta sempre Arnault e Musk. La cantante Taylor Swift new entrye l’allungamento delle rotte commerciali verso l’Europa con conseguente incremento dei costi di trasporto. I recenti rialzi delLeggi tutti gli articoli del sito senza limiti Partecipare in diretta ogni giovedì alle 1

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Bce lascia i tassi fermi al 4,5%, confermata l'inflazione in caloLa Banca centrale europea ha deciso di lasciare invariati i tassi d'interesse, che rimangono quindi fermi al 4,5%. La decisione è stata presa perché i...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Bce, Lagarde: “Banche robuste, rischi dagli immobili commerciali”La Bce lascia i tassi al 4,5%, tagliate stime inflazione

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

L'inflazione torna a salire, il dato può frenare la Bce nel taglio dei tassi?Cosa dicono i dati dell'Istat e quanto possono incidere sulla decisione di ridurre il costo del denaro

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Svizzera prima a tagliare i tassi, il costo del denaro scende all’1,5%La Banca centrale anticipa Fed e Bce e taglia i tassi di 0,25 punti a sorpresa. «Taglio possibile per il calo dell’inflazione»

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Istat, a marzo inflazione torna a salire +1,3% sull’annoRallentano i prezzi del “carrello della spesa” (+0,3%)

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

***Inflazione: Istat stima accelerazione a marzo, +0,1% mensile e +1,3% tendenziale(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - A marzo 2024 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', al lordo dei tabac...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »