Infiltrato Speciale - Film (2002)

Nel 2002 lo Stato ha riaperto il famigerato penitenziario di Alcatraz. La mente criminale di Donny (un ex burocrate divenuto un pericoloso malvivente) studia un piano per infiltrarsi con un commando nel carcere ipertecnologico, al fine di scoprire dove uno dei prigionieri, rinchiuso nel braccio della morte, ha nascosto 200 milioni di dollari in oro.

"Torna ancora Alcatraz, nella versione supertecnologica e muscolare promossa dal divo col codino: Seagal il giustiziere. (...) Seagal non ci risparmia la casistica della sua dote di forza e saggezza in un mondo di truci, che in fondo è la cosa divertente dei suoi film, se si accetta di vederla ripetere e scoprire qualche variante (poche). Si stenta a credere però che le due spie trovino un accordo...".

