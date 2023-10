Inferno in casa, picchiata con una mazza da baseball: dorme in auto per evitare le botte

In macchina, con il sedile abbassato e una coperta per proteggersi dal freddo: dormiva lì già da mesi, «per evitare le violenze del mio compagno»: non solo fisiche ma anche sessuali, botte e stupri racconta lei. Lo ha detto questa mattina alla polizia che l'aveva trovata sulle scale di un condominio: ha mostrato loro i segni sul collo ed ha detto che a farglieli era stato poco prima il compagno, nel tentativo di strangolarla.

Agli agenti ha raccontato che non era la prima volta: ha spiegato di essersi rifugiata lì perché il compagno stava rompendo tutto in casa impugnando una mazza da baseball. Ha detto di avere subito botte e stupri per paura, la stessa che da tempo la costringeva a dormire in auto.

