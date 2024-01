Infermiera racconta la difficoltà di lavorare al pronto soccorso

“Se attacchiamo alle 7 non siamo sicure di staccare alle 14, spesso ci viene richiesto di fermarci anche nel pomeriggio, oltre l’orario stabilito”, racconta Marina Romoli (nome di fantasia), infermiera del pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini di Roma. I turni sono sfiancanti e il pronto soccorso sempre più affollato.

Romoli ha lavorato al pronto soccorso anche nei giorni della pandemia di covid-19, durante il primo“Lo scorso mese ho fatto 39 ore di straordinario, in media ne faccio fra le 30 e le 35 al mese. Le colleghe che sono in maternità o in aspettativa non sono state sostituite. Mancano almeno dieci persone nell’organico”, racconta l’infermiera, che confessa di non essere più in grado di conciliare la vita privata con il lavoro, avendo dei figli. “Non riesco a programmare le mie giornate, perché non sono mai sicura dell’orario di uscita dal lavoro”, racconta. “Amo la mia professione, ma sta diventando impossibile





Internazionale » / 🏆 10. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Houthi, come sono stati attaccati? Dai missili Tomahawk all'impiego del sottomarino nucleareLa Marina degli Stati Uniti ha scelto i primi quattro cacciatorpedinieri classe Arleigh Burke che...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Giallo sui cadaveri sotto il mare. “Morti 74 marinai sulla nave Novocherkassk”. Putin che nasconde i numeri e…Il canale di Sebastopoli NtS, molto vicino alla Flotta russa sul mar Nero, scrive dettagliatamente: «74 morti e 27 feriti. Il capo della marina ammiraglio Niko…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

I pronto soccorso di Roma e del Lazio sono in tilt: 1100 pazienti in attesaI dati sono stati forniti dal presidente della società italiana medicina di emergenza e urgenza (Simeu). Valeriani-Droghei: "Umberto I e S.Andrea, situazione complessa". Il governatore: "Stiamo...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Cristina Marino, mi prendo cura di meL'attrice si racconta tra famiglia, lavoro e un progetto di wellness: una piattaforma al femminile che ha come obiettivo la riscoperta del proprio benessere

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Una frase sconsiderata e offensiva dopo un trattamento di fecondazione assistitaUna donna racconta l'esperienza di sentirsi offesa dopo un trattamento di fecondazione assistita a causa di una frase sconsiderata detta dalla massaggiatrice.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »