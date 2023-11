Industria auto giapponesi e transizione, sguardo lontano e occhi a terra

La domanda di auto in Giappone e Corea, secondo AlixPartners, società di consulenza, ancora nel 2027 sarà l’89% del livello pre-Covid, appena meglio dell’84% dell’Europa, che però ha scelto di farsi male da sola. Gli Stati Uniti dovrebbero recuperare, mentre Cina e Resto-del-Mondo proiettano un più 17 e più 28% rispettivamente. Che è normale considerando lo status della motorizzazione e il reddito pro-capite nelle diverse aree geografiche.

Insomma, un panorama non di calma piatta, che lì definiscono “tempi interessanti” e li augurano pure. Magari a ragion veduta, visto che proprio in questi frangenti, che noi chiamiamo crisi e loro kensan (pericolo + opportunità), torna utile la filosofia giapponese fatta di grandi prospettive e attenzione al dettaglio concreto.

