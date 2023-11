un ponte di vetro si è frantumato uccidendo una persona e ferendone un'altra. È accaduto al . La vittima era in posa per una foto quando ha sentito il rumore del vetro che si frantumava ed è caduta. La turista è morta durante il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate dalla caduta da. Altre due persone invece si sono salvate aggrappandosi a una ringhiera di sicurezza.

I dipendenti del Geong Bridge hanno spiegato che il ponte era composto da pannelli di vetro temperatoe che l'attrazione veniva controllata e pulita ogni giorno, aggiungendo che non erano state riscontrate irregolarità prima dell'incidente. Il The Geong Bridge è un'attrazione che si trova nella foresta di piniIl video girato nelle vicinanze mostra un turista che fatica a risalire subito dopo che la passerella di vetro si è frantumata.

Accident at Geong bridge; Limpakuwus Pine Forest, in the Banyumas region, south-east of Yogyakarta, Java, Indonesia.

