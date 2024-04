Indagini sui conti di Piqué per l'assegnazione della Supercoppa spagnola

L'Unità Centrale Operativa delle forze dell'ordine ha chiesto a settembre 2023 di risalire ai conti relativi all'ex difensore del Barcellona a causa del suo presunto coinvolgimento per l'assegnazione della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita per cui è finito nell'occhio del ciclone Luis Ribiales. Come riporta, gli agenti avrebbero aperto delle indagini su cinque conti correnti appartenenti all'ex giocatore su cui, va sottolineato, al momento non c'è alcun capo d'accusa.

Il giudice Delia Rodrigo ha inviato una rogatoria per i conti relativi alle società di Piqué e all'Andorra FC di cui è proprietario dal 2018. Gli agenti si stanno concentrando sui conti della squadra di calcio per capire la destinazione dei fondi provenienti da un conto intestato a Kosmo

